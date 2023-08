Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis) Unwetter - zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr

Polizeipräsidium Konstanz

Das am Donnerstagabend einsetzende Unwetter hat vorwiegend in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Dagegen blieb es im Landkreis Konstanz aus polizeilicher Sicht relativ ruhig. Im Zeitraum von etwa 19.40 Uhr bis 22.00 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Konstanz weit über 200 Notrufe ein, die zu unwetterbedingten Einsätzen führten und entweder von Polizeistreifen oder der Feuerwehr bewältigt werden mussten. Hauptsächlich wurden umgestürzte Bäume, abgerissene Äste auf den Straßen sowie über Fahrbahnen laufendes Wasser und vereinzelte umgeworfene Bauzäune gemeldet. Meldungen über Großschadensereignisse im Zusammenhang mit dem Unwetter gingen bei der Polizei nicht ein. In Schabenhausen bei Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie in Deilingen-Delkhofen im Landkreis Tuttlingen schlug jeweils ein Blitz in ein Gebäude ein. In beiden Fällen kam es zu keinem Brand und auch zu keinen Personenschäden. In Tuttlingen und auf dem Autobahnparkplatz Eschachtal Ost im Landkreis Rottweil fiel je ein Baum auf ein Auto und verursachte erheblichen Schaden. Im Fahrzeug in Tuttlingen musste gar eine Person von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, da sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Die Person blieb glücklicherweise unverletzt. Zudem hatte die Feuerwehr während des Unwetters zahlreiche Einsätze zu bewältigen, bei welchen die Polizei nicht eingesetzt werden musste.

