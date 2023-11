Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Brand im Kieferweg

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es Donnerstag (02.11.2023) gegen 07:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kieferweg in Gerlingen. In einer der Wohnungen war mutmaßlich in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Zum Brandausbruch befand sich in der betroffenen Wohnung ein 24-Jähriger, der sich selbstständig aus dem Gebäude begeben konnte. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst behandelt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

