Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vereinsheim massiv beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Halloween-Nacht fand im Vereinsheim der Böblinger Kleintierzüchter in der Straße "Baumgarten" in Böblingen eine private Feier statt, nach der nun die Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt. Es hätten nach Beginn gegen 20.00 Uhr Personen, die nicht eingeladen gewesen seien, mehrfach versucht, mitzufeiern. Der Eintritt wurden ihnen jedoch verwehrt. Gegen Mitternacht stellte ein Verantwortlicher vor Ort eine beschädigte Toilette fest, worauf die Party gegen 00.30 Uhr vollständig abgebrochen wurde. Das Vereinsheim und das Eingangstor wurden verschlossen und alle Feiernden verließen die Örtlichkeit. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen verschafften sich noch unbekannte Täter danach Zutritt in das Gebäude und wüteten insbesondere in der Herrentoilette aber auch in weiteren Räumen und auch im Außenbereich. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen, die insbesondere nach 00.30 Uhr Verdächtiges im Bereich der Vereinsheims beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

