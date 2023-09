Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer gestürzt

Heldrungen (ots)

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wurde nach einem Sturz am 09.09.20023 zwischen 20:39 und 20:57 Uhr unter seinem Fahrrad liegend in Heldrungen, Lange Straße durch einen Zeugen aufgefunden werden. Der Jugendliche hatte u.a. eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Unklar ist, ob der Jugendliche selbst gestürzt oder angefahren wurde. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

