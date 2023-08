Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kraftfahrzeugdiebstahl

54329 Konz (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 03.08.23, 21:30 h bis 04.08.2023, 06:30 h in Konz in der Straße IM Weerberg einen vor der Garage abgestellten PKW/SUV, BMW X5, Farbe braun-metallic mit lux. Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich zwei Kindersitze auf der Rückbank sowie ein Schlüsselbund und ein Garagentor-Handsender in der Mittelkonsole. Die Stoßstange vorne rechts ist leicht beschädigt.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen sich unter Tel. 06581/9155-0 zu melden.

