POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugenaufruf

Morbach (ots)

Im möglichen Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 28.07.2023, und Sonntag, dem 30.07.2023, kam es im Bereich der Neustraße in Morbach zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Unbekannte Täter beschädigten hierbei mutwillig einen auf dem privaten Anwesen geparkten Kleinwagen. Hierbei wurde der Lack des Fahrzeuges auf der gesamten rechten Fahrzeugseite in Form eines dünnen, durchgehenden Kratzers zerstört. Aufgrund der zeitlichen Nähe kann ein Zusammenhang mit der stattgefunden Morbacher St. Anna Kirmes zum jetzigen Stand nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen und Mitteilung sachdienlicher Hinweise.

