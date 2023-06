POL-HI: Polizei geht Anwohnerbeschwerden nach und misst Geschwindigkeit in Sorsum

Hildesheim (ots) - FREDEN (prü). Am Nachmittag des 26.06.2023 ist es in der Straße Am Schacht in Freden zu einem Gasaustritt gekommen. Durch Bauarbeiten wurde ein Gasrohr so sehr beschädigt, dass eine nicht unerhebliche Menge Gas austreten konnte. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei mussten deshalb ein angrenzendes Mehrfamilienhaus sowie die in Windrichtung gelegenen Wohnhäuser evakuieren. Durch den ...

mehr