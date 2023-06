POL-HI: Gasaustritt sorgt für Evakuierung

Hildesheim (ots) - Giesen / Emmerke (jb)- Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 20.06.23, in der Zeit von 09:30 Uhr - 15:30 Uhr, einen in der Gutenbergstr. geparkten grauen Audi und verließ hiernach unerkannt die Unfallstelle. Anhand der Unfallspuren ist zu vermuten, dass der Unfallflüchtige den Schaden am Audi beim Ein- oder Ausparken verursacht hat. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: ...

