Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zechprellerei - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Eine vierköpfige Gruppe speiste am Sonntagabend (25.06.2023) im Außenbereich eines Landgasthauses am Sonnenberg in der Gemeinde Diekholzen. Doch anstatt im Anschluss die Rechnung zu begleichen, verließen die Personen das Lokal fluchtartig und fuhren in einem Auto davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Zechbetrugs eingeleitet und sucht mögliche Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen gehandelt haben. Nach dem Verzehr von Speisen und Getränken im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages, seien sie zu einem perlmuttfarbenen Mercedes Kombi gelaufen und mit diesem davongefahren.

Die Unbekannten sollen zwischen 18 und Anfang 20 Jahre alt sein. Einer der beiden Männer soll kurze, dunkle "Dreadlocks" haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fluchtauto geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

