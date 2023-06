Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bislang unbekannter Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab, verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 26.06.2023, um 01:10 Uhr, bemerkt ein Anwohner der Bertholdstraße in 31188 Holle ein lautes Geräusch an seiner Grundstücksgrenze. Beim näheren Hinschauen sieht er, dass jemand gegen seinen Zaun (inkl. Betonpfeiler) sowie einen am Gehweg stehenden Verteilerkasten gefahren ist. Der Anwohner kann den offenbar unfallverursachenden Lkw mit Anhänger (Sattelzug) nur noch beim Wegfahren beobachten. Dieser fährt weiter über die Straße "Am Knick" nach rechts in die Marktstraße, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Es entsteht nach ersten Schätzungen ein Sachschaden am Zaun und Verteilerkasten in Höhe von 1800,00 EUR.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun nach Hinweisen zum Sachverhalt, dem Verkehrsunfallflüchtigen oder den offenbar an der Front oder an der rechten Seite beschädigten Sattelzug. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 050639010 an die Polizei Bad Salzdetfurth wenden.

