Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in der Gessentalstraße mit drei Verletzten

Gera (ots)

Gera: Gegen 16:35 Uhr kollidierten in der Gessentalstraße am gestrigen Montag (21.11.2022) ein Pkw Toyota und ein Pkw Mercedes miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Sowohl die beiden Fahrzeugführerinnen (37, 40) als auch ein Kind (6) auf dem Beifahrersitz im Toyota, wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell