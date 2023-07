Polizei Aachen

POL-AC: Doppelter Betrug an älterer Frau - sechsstelliger Geldbetrag weg

Aachen (ots)

Schon wieder haben es Unbekannte geschafft, einen älteren Menschen zu betrügen. Eine 89-jährige Frau verlor so eine sechsstellige Geld-Summe.

Die Frau war am vergangenen Donnerstag angerufen worden. Am Telefon hatte ihr ein Mann die erfundene Geschichte über einen schweren Unfall ihrer Schwester und einer nun fälligen Kaution erzählt. Daraufhin war die Frau in die Bank gefahren, hatte eine sehr hohe Geldsumme aus dem Bankschließfach geholt und es einem Unbekannten nahe ihrer Wohnanschrift überreicht.

Doch damit nicht genug.

Am nächsten Tag wurde die Frau wieder angerufen: "Das Geld reicht nicht", sagte der Unbekannte am Telefon. Daraufhin ging die Frau erneut zur Bank und holte ihre letzten Ersparnisse vom Konto. Einer Bank-Mitarbeiterin fiel das nervöse Verhalten der Seniorin auf. Sie alarmierte schließlich die Polizei.

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer dieser Schockanrufe. Sie lassen sich durch Schreie, laute Forderungen oder Tränen am Telefon emotional massiv unter Druck setzen.

Wenn Sie ältere Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte haben, dann informieren Sie diese Menschen unbedingt über diese Betrugsmasche. Bei Fragen stehen die Kolleginnen und Kollegen des zuständigen Kriminalkommissariats gerne für Gespräche zur Verfügung. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell