Polizei Aachen

POL-AC: Überfall auf Juwelier

Aachen (ots)

Am heutigen Samstag (22.07.2023) wurde ein Juweliergeschäft an der Komphausbadstraße Ecke Grosskölnstraße zum Ziel eines Raubüberfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat etwa gegen 10:30 Uhr. Der genaue Tathergang ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, da der anwesende Angestellte noch nicht vernehmungsfähig ist. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, da er überdies bei dem Überfall verletzt wurde - Lebensgefahr besteht nicht. Auch über die Höhe der Beute können daher noch keine Angaben gemacht werden.

Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen zum tatrelevanten Zeitraum machen können, werden diese gebeten sich zu Bürozeiten auf der Rufnummer 0241/9577-31501 oder außerhalb der Tagesdienstzeiten auf der Rufnummer 0241/9577-34210 bei der Aachener Polizei zu melden. (And.)

