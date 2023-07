Polizei Aachen

POL-AC: Transporter in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Alsdorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Transporter im Naheweg in Brand gesetzt. Zeugen hatten gegen 1.45 Uhr (20.07.23) Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem sie das Feuer bemerkten. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls durch die Flammen am Heck beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden.

