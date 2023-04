POL-WHV: Verkehrsunfallgeschehen in Varel

Jever (ots) - Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 19.35 Uhr, in der Bachstraße in Sande stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 24-jähriger Pkw-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ...

mehr