Polizei Aachen

POL-AC: Aktionstag der Polizei Aachen - Bezirksdienst ist vor Ort

Eschweiler/ Stolberg/ Alsdorf (ots)

Der Bezirksdienst der Polizei Aachen möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Aus diesem Grund findet morgen (21.7.2023) ein besonderer Aktionstag statt. Er wird gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Kommunen durchgeführt. Die Polizei ist unter anderem mit Infoständen am Alsdorfer Annapark, in Stolberg-Mühle und in der Eschweiler Innenstadt vor Ort. Zwischen 14 und 21 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen Ansprechpartner für alle Fragen, Probleme und Belange der Bürgerinnen und Bürger.

Sprechen Sie uns an - Wir freuen uns auf Sie! (sk)

