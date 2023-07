Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Wochenende Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Auf der L 166 bei Simmerath wurden 736 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt 143 Verwarn- und 75 Bußgelder wurden wegen überhöhter Geschwindigkeit verhängt. Drei Fahrzeugführer müssen infolgedessen mit einem Fahrverbot rechnen. Der schnellste Pkw wurde mit 117, das schnellste Mottorrad mit 92 km/h gemessen. Weitere elf Verwarngelder wurden wegen Missachtung des Streckenverbots für Motorradfahrer bei Steckenborn erhoben. (am)

