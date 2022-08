Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Imbissbesitzer ertappt nachts Einbrecher: Kripo sucht Zeugen in Vellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Der Besitzer eines Imbisses im Mittelring in Vellmar hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Als er den Täter ansprach, drohte dieser mit einem Gegenstand in der Hand, vermutlich eine Stange, und flüchtete im Anschluss ohne Beute in Richtung Rathausplatz. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können. Es soll sich um einen 18 bis 20 Jahre alten und ca. 1,75 Meter großen Mann mit sportlicher Statur gehandelt haben, der eine dunkle Sportjacke mit Kapuze trug und akzentfrei Deutsch sprach.

Der Besitzer war gegen 3:25 Uhr zu dem Imbiss gekommen und auf den Einbrecher getroffen, der mit einem Werkzeug versuchte die Terrassentür am Gebäude aufzuhebeln. Die nach seinem Notruf sofort eingeleitete Fahndung nach dem ertappten und geflüchteten Täter verlief anschließend ohne Erfolg. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, hatte der Täter zuvor bereits eine Scheibe eingeschlagen, war aber noch nicht in den Imbiss gelangt. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

