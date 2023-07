POL-AC: Alleinunfall in der Eifel - Fahrradfahrer schwer verletzt

Aachen (ots) - Am heutigen Samstag (22.07.2023) wurde ein Juweliergeschäft an der Komphausbadstraße Ecke Grosskölnstraße zum Ziel eines Raubüberfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat etwa gegen 10:30 Uhr. Der genaue Tathergang ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, da der anwesende Angestellte noch nicht vernehmungsfähig ist. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, da er überdies bei dem Überfall ...

mehr