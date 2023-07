POL-AC: Pkw überschlägt sich

Polizei Aachen

Zu einem spektakulären Unfall kam es am heutigen Samstag (22.07.2023) auf der Henricistraße. Ein 37jähriger Aachener befuhr mit seinem Pkw gegen 18:45 Uhr die Henricistraße in Richtung Borchersstraße. In Höhe des dortigen Werksgeländes touchierte er, vermutlich aus Unachtsamkeit, ein geparktes Fahrzeug, geriet zunächst ins Schleudern und überschlug sich dann. Der Fahrer konnte den auf dem Dach liegenden Wagen selbständig und nur leichtverletzt verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert.

An seinem Fahrzeug stellte die Polizei mit etwa 10.000 Euro einen Totalschaden fest. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden am geparkten Pkw dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, größere Verkehrsstörungen blieben jedoch aus. (And.)

