Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kupferrohren

Vollmersbach (ots)

In der Zeit vom 29.07.2023, 15:00 Uhr bis zum 31.07.2023, 08:00 Uhr ist es auf einem Anwesen in der Straße Im Tränkenstück in Vollmersbach zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter betraten das Grundstück des Geschädigten und entwendeten von dort mehrere Kupferrohre u.ä. Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

