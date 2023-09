LPI-NDH: Hubschraubereinsatz

Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 22:15 Uhr wurde in Nordhausen in der Barbarossastraße ein Pkw VW der Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 27-jähriger Insasse des Pkw einen Teleskopschlagstock zugriffsbereit im Handschuhfach liegen hatte. Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

