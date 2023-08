POL-BO: Einbruch in Büroräume: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist am Freitagabend, 4. August, ein 39-jähriger Herner schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 20.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Holsterhauser Straße auf dem linken von zwei Fahrsteifen in Richtung Herner Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 301 beabsichtigte er nach links auf das dortige Tankstellengelände abzubiegen, ...

mehr