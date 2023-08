POL-BO: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall in Herne

Herne (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Freitag, 4. August, gegen 9.20 Uhr in Herne ereignet hat. Ein 15-jähriger Herner war zu Fuß im Heckenweg unterwegs, als ihm zwei junge Männer entgegenkamen. Die beiden Tatverdächtigen forderten Zigaretten und das Handy des Herners; einer zog ein Messer und verletzte damit den 15-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung ...

