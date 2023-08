POL-BO: Cranger Kirmes: Polizei weist auf Waffenverbot hin

Witten (ots) - Nach einem Raubdelikt auf eine Tankstelle in Witten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unter Vorhalt von Messern haben zwei Täter am 4. August, gegen 1.30 Uhr, einen 57-jährigen Angestellten im Verkaufsraum an der Dortmunder Straße 8 bedroht und Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten entwendet. Mit ihrer Beute flohen die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die beiden männlichen Täter ...

mehr