Polizei Bochum

POL-BO: Fahrt mit gestohlenem Auto endet mit Alleinunfall in Herne

Herne, Gelsenkirchen (ots)

Die Fahrt in einem gestohlenen Auto endete für zwei Männer (24 aus Herne und 22 aus Gelsenkirchen) mit einem Alleinunfall an der Mauer einer Eisenbahnunterführung in Herne.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die beiden Tatverdächtigen am Freitag, 4. August, gegen 0.05 Uhr auf der Florastraße in Fahrtrichtung Herne-Wanne unterwegs. Im Bereich der Einmündung Florastraße / Hüller Straße verlor der 24-jährige Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal vor die Mauer der Bahnüberführung.

Anschließend flüchteten sie zu Fuß, wurden aber wenig später von Einsatzkräften der Polizei gestellt. Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem war das Auto in Gelsenkirchen als gestohlen gemeldet.

Da die beiden Männer bei dem Alleinunfall verletzt wurden, brachten sie Rettungswagenbesatzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Hier wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Das Auto wurde sichergestellt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Einmündung Florastraße / Hüller Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell