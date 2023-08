POL-BO: Erfolg für die Polizei: Fahrraddieb nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch im Bereich der Birkenfeldstraße in Bochum sucht die Polizei mit einer Beschreibung nach zwei Jugendlichen, die sich zur Tatzeit in Tatortnähe aufgehalten hatten. Es werden Zeugen gesucht. Eine 74-Jährige, die in einem Mehrfamilienhaus an der Birkenstraße wohnt, verließ am Mittwoch, 2. August, gegen 14.30 Uhr ihre Wohnung. Direkt ...

mehr