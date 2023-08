Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (54) bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Laer, bei dem eine Fahrradfahrerin (54, aus Bochum) verletzt wurde, sucht das Verkehrskommissariat den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Die Frau fuhr am Dienstag, 1. August, gegen 16.20 Uhr auf dem Radweg der Alten Wittener Straße in Richtung Langendreer. In Höhe der Tankstelle soll nach aktuellem Kenntnisstand ein kleines schwarzes Auto die Radfahrerin zunächst links überholt haben und dann kurz vor der Bochumerin rechts in die Einfahrt abgebogen sein.

Die Frau musste stark bremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei wurde die Bochumerin verletzt. Der Autofahrer entfernte sich, ohne sich um die Frau oder eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

