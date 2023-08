POL-BO: Einbruch in Wohnung: Kripo sucht nach zwei Jugendlichen - Zeugenhinweise erbeten

Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Laer, bei dem eine Fahrradfahrerin (54, aus Bochum) verletzt wurde, sucht das Verkehrskommissariat den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Die Frau fuhr am Dienstag, 1. August, gegen 16.20 Uhr auf dem Radweg der Alten Wittener Straße in Richtung Langendreer. In Höhe der Tankstelle soll nach aktuellem ...

