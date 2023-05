POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der L 22 zwischen Franzburg und Hohenbarnekow

Malchow (ots) - Am 07.05.2023, gegen 01:45 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Röbel einen PKW VW auf Höhe der Bahnhofstraße in Malchow einer Verkehrskontrolle unterziehen. Daraufhin versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen, indem er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung BAB 19 fuhr. Durch hinzugezogene Kollegen des Polizeireviers Röbel konnte das Fahrzeug in der Lagerstraße in Malchow wahrgenommen ...

