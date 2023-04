POL-RZ: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) - 18. April 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01./02. - 03./04.04.2023 - Schwarzenbek In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01./02. April 2023) sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag (03./04. April 2023) kam es in Schwarzenbek zu zahlreichen Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Beim Polizeirevier Schwarzenbek liegen bislang 45 Strafanzeigen ...

mehr