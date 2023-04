Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

18. April 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01./02. - 03./04.04.2023 - Schwarzenbek

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01./02. April 2023) sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag (03./04. April 2023) kam es in Schwarzenbek zu zahlreichen Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen.

Beim Polizeirevier Schwarzenbek liegen bislang 45 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vor. In allen bekannt gewordenen Fällen hatten die Geschädigten ihre Fahrzeuge unbeschädigt in der Frankfurter Straße sowie im Verbrüderungsring geparkt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass Unbekannte mithilfe eines spitzen Gegenstandes den Lack der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen im Vorbeigehen zerkratzten.

Zur genauen Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die ermittelnden Beamten suchen nun Zeugen, die in den beiden Tatnächten verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise geben können. Bitte teilen Sie Ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 04151/8894-0 mit.

