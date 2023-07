Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin schwer verletzt

Neudietendorf, Landkreis Gotha (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr eine Radfahrerin die Bergstraße in Neudietendorf mit zügiger Geschwindigkeit bergab. Als ihr plötzlich im Kurvenbereich ein PKW entgegenkam, erschrak sich die 62-jährige dermaßen, dass sie den Lenker verriss und zu Fall kam. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam es nicht. (rd)

