Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Arnstadt (ots)

In der Mittwochnacht wurde in der Schillerstaße ein dort angebrachter Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten als auch das Geld entwendet. Da so ein gewaltsames Aufbrechen nicht geräuschlos passiert, könnten Anwohner hierzu Beobachtungen gemacht haben. Diese werden von der Polizei gebeten, sich telefonsich unter 03677-601124 zu melden, ihre Beobachtungen können der Polizei bei der Suche nach den Tatverdächtigen helfen. (ef)

