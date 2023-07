Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 10-jähriger Radfahrer bei Unfall gestürzt

Arnstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr im Kreisverkehr des sogenannten "Straßburg-Kreisel" zu einem Unfall mit einem 10-jährigen Radfahrer und einem blauen Pkw. Der Junge fuhr im Kreisel aus der Wachsenburger Alle kommend in Richtung Schlossgarten, als sich der blaue Pkw von der Bahnhofstraße kommend näherte und in den Kreisverkehr einfuhr. Hiervor erschrak sich der Junge, bremste und stürzte auf die Verkehrsinsel. Glücklicherweise wurde der Junge hierbei nicht verletzt. Das Fahrrad rutschte vermutlich noch gegen den blauen Pkw, dieser fuhr jedoch unbeeindruckt weiter und wird derzeit durch die später informierte Polizei gesucht. Auch in diesem Fall werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau zur Fall-Nummer 0173432 unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. (ef)

