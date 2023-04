Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrrad gestürzt

Jena (ots)

Dienstagmorgen ereignete sich in der Kahlaischen Straße in Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Radfahrerin wollte die Straßenbahngleise im Bereich an der Brauerei queren, geriet mit einem Rad in die Gleise und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Eine heranfahrende Straßenbahn konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß in der Folge gegen das Fahrrad.

