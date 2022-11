LPI-GTH: Wahlkreisbüro beschmiert- Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Die Eisenacher Polizei stoppte heute Nacht, gegen 02.00 Uhr, einen 21 Jahre alten Fahrer eines Skoda in der Ernst-Thälmann-Straße. Der Mann stand offenbar unter Alkohol und Drogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille und ein Drogentest reagierte auf Cannabis. Die Beamten ordneten die Blutentnahme an, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten das entsprechende Strafverfahren ein. (db) Rückfragen bitte an: ...

mehr