LPI-GTH: Unter Alkohol und Drogen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag kam es im Bereich der Bushaltestelle in der Emsetalstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-Jährige fuhr mit ihrem Audi die Straße entlang, als plötzlich ein Hund auf die Straße rannte. Ursächlich war, dass der 34-Jährige Besitzer offenbar seiner Sicherungspflicht nicht nachkam. Der Labrador blieb erfreulicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

