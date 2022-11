Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Brandgefahr

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter setzte gestern Nachmittag ein Stück Waldboden in einem Waldgebiet nahe der Schleusinger Allee auf unbekannte Weise in Brand. Ein Zeuge entdeckte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Die Kameraden löschten die Flammen, sodass eine mögliche Ausbreitung verhindert wurde. Nichtsdestotrotz wurden ca. 10 Quadratmeter Waldboden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Herbeiführung einer Brandgefahr. Dieses Delikt wird laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Zeugen, die Hinweise zum Täter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0277302/2022) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell