FW Kamen: Schwerer Verkehrsunfall BAB 2 FR Hannover am Kamener Kreuz

Kamen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (21.04.2022) gegen 1:00 Uhr ist in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Oststraße der Kamener Innenstadt ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Kamen brannte Inventar in dem Ladenlokal im Erdgeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und kontrollierte das gesamte Gebäude. Die Wohnungen ...

mehr