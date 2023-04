Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischen Dieb im Zug gestellt

Jena (ots)

Dass Polizeiarbeit auch über Bundeslandgrenze hinweg erfolgreich ist, zeigte ein Sachverhalt gestern, welcher in Jena begann und in Naumburg seinen Abschluss fand. Ein Drogeriegeschäft unterm Markt informierte über einen stattgefundenen räuberischen Diebstahl. Eine männliche Person wollte in den Nachmittagsstunden zwei Parfumproben entwenden und wurde vom Verkaufspersonal darauf angesprochen. Zur Sicherung der Beute stieß der Täter den Mitarbeiter weg und flüchtet aus dem Markt. Dabei ließ er seine Beute im Wert von über 200 Euro zurück. Im Anschluss bestieg dieser einen Zug und fuhr, noch vor Eintreffen der Beamten, in Richtung Leipzig. Die alarmierten Kollegen in Naumburg indes konnten den 22-jährigen im Zug feststellen, sodass dieser die fällige Anzeige personalisiert erhalten kann.

