Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressor landet im Gewahrsam

Jena (ots)

Ein 40-jähriger Mann erregte am Dienstagnachmittag nicht nur die Aufmerksamkeit von Passanten. Am frühen Abend lief der Mann über den Eichplatz, schrie herum und trat in der Folge gegen einen geparkten Pkw Ford. Überdies schlug er auch mit einem Beutel gegen diesen. Die eintreffenden Beamten erhoben die Personalien, um die fällige Anzeige zu fertigen und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Jedoch war es mit der Einsicht des Mannes nicht weit her, woraufhin ihm bei nichtbefolgen die Gewahrsamnahme angedroht wurde. Da dies auch nicht fruchtete, erfolgte die Durchsetzung der angedrohten Maßnahme. Hier widersetzte sich der 40-Jährige den Beamten, was eine Fesselung mit Handschellen zur Folge hatte. Im Anschluss brachten die Beamten den Mann ins polizeiliche Gewahrsam und er erhielt überdies eine weitere Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell