Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Stadtroda (ots)

Reichlich Alkohol, aber vor allem laute Musik, führten am Freitagmittag in Stadtroda zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein junger Mann genoss seinen Rausch unter lauter Musik, was einigen Passanten missfiel. Folglich sprach eine Person den späteren Geschädigten an, woraus sich ein heftiges Streitgespräch entwickelte. Schließlich riss der bislang Unbekannte den Musikfreund zu Boden und traktierte ihn mit Schlägen, sodass dieser in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 Hinweise zum Geschehen in der Straße des Friedens, welches sich gegen 12 Uhr ereignete.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell