Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 9-jähriger Junge durch Auto angefahren und verletzt

Stadtilm (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr in der Weimarer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Junge durch einen weißen Pkw angefahren wurde. Der Junge hatte die Straße zu Fuß überquert und hierbei wahrscheinlich den weißen Pkw übersehen. Der Pkw konnt nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen den Jungen, welcher hierbei stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge lief danach nach Hause und berichtete das Geschehnis seinen Eltern, diese fuhren mit ihrem Kind ins Krankenhaus Ilmenau und informierten die Polizei. Der weiße Pkw ist augenscheinlich nach dem Zusammenstoß weitergefahren, die Polizei ermittelt, um welchen Pkw es sich handelt, wer diesen gefahren und wie sich der Unfall im Detail ereignet hat. Zeugen des Unfalles als auch der Ufnallfahrer selbst werden gebeten, sich unter Telefon 03677-601124 mit der Polizei Ilmenau unter der Fall-Nummer 0173512 in Verbindung zu setzen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell