Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Mopedfahrer

Friedrichroda, Landkreis Gotha (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Friedrichroda zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Moped. Als der 52-jährige PKW Fahrer die Lindenstraße befuhr und nach links abbiegen wollte, bemerkte der dahinter fahrende Mopedfahrer dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Der 18-jährige Mopedfahrer stürzte hierdurch und wurde leicht verletzt und ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (rd)

