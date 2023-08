Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Kombi-Fahrer soll Fußgänger gefährdet haben - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.08.2023, gegen 17:50 Uhr, hat in Steinen-Weitenau der unbekannte Fahrer eines Kombis Fußgänger gefährdet. Diese querten die Scheideckstraße in Höhe eines Tierparks, als der unbekannte Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte und dabei den Fußgängern gefährlich nahekam. Der Kombi mit Lörracher Kennzeichen soll dunkel gewesen sein, der Fahrer blond mit gräulichem Ansatz und ca. 60 Jahre alt gewesen sein. Er fuhr in Richtung Schlächtenhaus weiter. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

