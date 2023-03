POL-GI: Der Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Gießen (ots) - Am 17.03.2023 ereignete sich um 18.30 Uhr im Stadtgebiet Lich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Fernwald befuhr die Hungener Straße aus Richtung Heinrich-Neeb-Straße kommend in Richtung B457. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er kurze Zeit ...

