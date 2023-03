Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in Lich

Gießen (ots)

Am 17.03.2023 ereignete sich um 18.30 Uhr im Stadtgebiet Lich ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Fernwald befuhr die Hungener Straße aus Richtung Heinrich-Neeb-Straße kommend in Richtung B457. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Weitere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg (06401/91430) oder eine andere Polizeidienststelle zu melden.

