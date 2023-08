Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Wahlen

Grasellenbach (ots)

Eine 41-jährige Fahrerin aus Gras-Ellenbach befuhr mit ihrem Pkw am Montag, 14.08.2023, gegen 23:05 Uhr die L 3105 aus Richtung Gras-Ellenbach kommend in Richtung Wahlen. Kurz vor der Ortseinfahrt von Wahlen fuhr ein heller Kastenwagen, ähnlich dem eines Hähnchenwagens, von rechts aus einer Hofeinfahrt kommend, auf die L 3105 auf. Die Gras-Ellenbacherin konnte einen seitlichen Anstoß mit dem Kastenwagen nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug der Gras-Ellenbacherin entstand ein Schaden von ca. 3.000,- Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Kastenwagen, ohne anzuhalten in Richtung Gras-Ellenbach, von der Unfallstelle. Dieser müsste im Frontbereich links beschädigt sein.

Zeugen, des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach, Tel.: 06207 / 94050, in Verbindung zu setzen.

