POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Weiterstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen (14.8.) haben zwei noch unbekannte Täter ihr Unwesen "Am Dornbusch" getrieben und sind in eine Gaststätte eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Kriminellen die Eingangstür des Ladens auf und betraten auf diesem Weg die Räume. Bisherigen Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die das verdächtige Duo möglicherweise beobachten konnten, entgegen.

